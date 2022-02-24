Avrupa Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı'ndan 'Rusya' açıklaması - Son Dakika

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Rusya'ya ordusunu Ukrayna'dan çekme çağrısı yapılırken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eşi benzeri görülmemiş askeri saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Rusya'nın harekatı 'benzeri görülmemiş' ve 'sebepsiz' olarak nitelendirilirken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eşi benzeri görülmemiş askeri saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Rusya, sebepsiz ve haksız askeri eylemleriyle uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor, Avrupa ve küresel güvenlik ve istikrarı baltalıyor. Yaşam kaybından ve insanların zarar görmesinden üzüntü duyuyoruz" denildi.

RUSYA'YA ORDUSUNU ÇEKME ÇAĞRISI

Açıklamada, Michel ve von der Leyen, Rusya'ya derhal askeri faaliyetleri durdurma, ordusunu Ukrayna'dan çekme ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına bütünüyle saygı duyma çağrısında bulundu. Ayrıca bu tür güç kullanımının 21'inci yüzyılda yeri olmadığı ifade edildi ve AB'nin, Ukrayna ve halkının yanında olduğu belirtildi.

AB liderlerinin gün içerisinde bir araya geleceği ve Konsey Başkanı Michel'in Ukrayna'daki durumu ve daha fazla kısıtlayıcı önlemleri görüşmek üzere Avrupa Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdığı ifade edilerek, "Bunlar, eylemleri nedeniyle Rusya'ya büyük ve ciddi sonuçlar doğuracaktır. Başkan von der Leyen ve Yüksek Temsilci Borrell, ortaklarla yakın koordinasyon içinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından nihai hale getirilmek üzere bir başka yaptırım paketinin ana hatlarını çizecekler. Konsey bunları hızla kabul edecektir. AB, Ukrayna'ya ve halkına güçlü siyasi, mali ve insani yardım sağlamaya devam edecektir" denildi.