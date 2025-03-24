Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden Türkiye’de Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden Türkiye’de Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltılara karşı 'Gazetecilik suç değildir' başlığıyla bir basın açıklaması yaparak, basın özgürlüğü ve hukukun bağımsızlığı vurgusunda bulundu.

24.03.2025 17:46  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltılara tepki göstererek, "Gazetecilik suç değildir" başlığı altında bir basın açıklaması yayımladı.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), yaşanan gözaltılarla ilgili "Gazetecilik suç değildir" başlığı altında bir basın açıklaması yayımladı. ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu imzasıyla yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması ve son olarak gazetecilere yönelik operasyonların, Türkiye'de demokratik haklara ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların geldiği noktayı gözler önüne serdiği ifade edildi.

ATGB, bu gelişmenin yalnızca Türkiye'nin iç meselesi olmadığını ve Avrupa'nın yaşananları büyük kaygıyla izlediğini vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye'de hukukun siyasi amaçlara alet edilmesi endişe verici boyutlara ulaştı" denilerek, adaletin bağımsızlığına ve hukuk devletine acilen dönülmesi çağrısı yapıldı. ATGB, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesini sert bir dille eleştirerek şu mesajı verdi:

"Gazetecilik suç değildir. AKP'nin 23 yıllık iktidarında olduğu gibi, biz gazeteciler, her zaman gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tutuklu ve hükümlü tüm meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Özgür basın susturulamaz. Türkiye'de sansüre son, gazetecilere özgürlük. Gazeteciler yalnız değildir. Demokrasinin ve laikliğin yaşadığı bir Türkiye istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden Türkiye’de Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:15:26. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden Türkiye’de Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement