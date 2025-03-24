Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden Türkiye’de Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltılara tepki göstererek, "Gazetecilik suç değildir" başlığı altında bir basın açıklaması yayımladı.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), yaşanan gözaltılarla ilgili "Gazetecilik suç değildir" başlığı altında bir basın açıklaması yayımladı. ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu imzasıyla yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması ve son olarak gazetecilere yönelik operasyonların, Türkiye'de demokratik haklara ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların geldiği noktayı gözler önüne serdiği ifade edildi.

ATGB, bu gelişmenin yalnızca Türkiye'nin iç meselesi olmadığını ve Avrupa'nın yaşananları büyük kaygıyla izlediğini vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye'de hukukun siyasi amaçlara alet edilmesi endişe verici boyutlara ulaştı" denilerek, adaletin bağımsızlığına ve hukuk devletine acilen dönülmesi çağrısı yapıldı. ATGB, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesini sert bir dille eleştirerek şu mesajı verdi:

"Gazetecilik suç değildir. AKP'nin 23 yıllık iktidarında olduğu gibi, biz gazeteciler, her zaman gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tutuklu ve hükümlü tüm meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Özgür basın susturulamaz. Türkiye'de sansüre son, gazetecilere özgürlük. Gazeteciler yalnız değildir. Demokrasinin ve laikliğin yaşadığı bir Türkiye istiyoruz."