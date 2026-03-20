Avrupa ve Müttefiklerden Hürmüz Boğazı Desteği

Bazı Avrupa ülkeleri, Japonya ve Kanada 19 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlamaya destek vermeye hazır olduklarını ilan etti.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya ve Kanada liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada İran'ın körfez ülkelerindeki sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırıları ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "fiilen kapatma" hamlesi kınandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının uluslararası taşımacılık ve küresel enerji tedariği zincirlerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişleri sağlamak için yürütülen çabalara destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz" dendi.

Ortak açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda ABD'ye destek vermeyi reddeden ülkeleri eleştirmesinin ardından geldi.

Trump, 17 Mart'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada NATO müttefiklerinin ABD'ye yardımı reddetmesi ile ilgili "Beni hayal kırıklığına uğrattılar" demişti.

ABD başkanı ayrıca "Bence çok aptalca bir hata yaptılar" diye konuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Batılı müttefikleri yanı sıra Japonya, Avustralya ve Güney Kore'yi de eleştirmiş, "Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Gemi trafiği durma noktasına geldi

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify'ın incelediği verilere göre Mart'ın başından bu yana İran güçlerinin saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan yüze yakın gemi geçti.

Dünyanın en yoğun taşımacılık koridorlarından biri olan Hürmüz'den yakıt ve gündelik mallar taşıyan bazı gemiler geçse de ABD-İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı saldırılardan bu yana günlük trafik %95 azaldı.

Taşımacılık analizi yapan Kpler şirketinin verisine göre bu ay boğazdan 99 gemi geçti. Bu da günlük beş ila altı gemi ediyor.

Gemilerin yaklaşık üçte biri İran ile bağlantılı.

Bölgedeki deniz güvenliğini sağlamakla yükümlü Müşterek Deniz Kuvvetleri koalisyonuna göre savaştan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde 138 gemi geçiyordu.

