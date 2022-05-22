Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor - Son Dakika
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BBC

Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor

22.05.2022 15:02
Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor

Belçika'da, ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'teki (Antwerp) uluslararası fetiş festivali "Darklands" kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakası sayısı 4'e yükseldi.

Belçika'da, ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'teki (Antwerp) uluslararası fetiş festivali "Darklands" kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakası sayısı 4'e yükseldi.

Uzmanlar sayının daha da artabileceğini söylüyor. Sağlık otoriteleri, Avrupa'daki maymun çiçeği virüsü vakalarının Anvers'teki festivalden yayılmış olabileceği görüşünde.

Belçika sağlık otoriteleri, bu kez de ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Liege kentinden bir kişide maymun çiçeği virüsü saptandığını açıkladı.

Daha önce virüs saptanan Flaman kesimindeki 3 kişi gibi, son vakanın da da Anvers'teki fetiş fuarı kaynaklı olduğu belirlendi.

Belçikalı virolog Marc van Ranst ve resmi otoriteler, festivale katılan herkesin, maymun çiçeği virüsü belirtileri konusunda dikkatli olması ve başkalarıyla yakın temasta bulunmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Belçikalı uzmanlar, Avrupa'daki maymun çiçeği virüsü vakalarının, Anvers'teki Darklands festivalinden yayılmış olabileceğini düşünüyor.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamada da, benzer bir görüş vurgulanarak, büyün katılımcıların dikkati olması istendi.

RTL Haber'e göre, Anvers'te 4 - 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Darklands, dünyanın en büyük gay fetiş festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bir seyahat acentesi tarafından, "cinsel ufuklarını genişletmek isteyen maceracı eşcinsel erkekler için güvenli bir sığınak" olarak tanımlanan festival, başta Hollanda olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

İsrail ve İsviçre'de de görüldü

Cinsel temas ya da çok yakın temas yoluyla bulaşan maymun çiçeği virüsünün, son salgında ağırlıklı olarak eşcinsel erkekler arasında görülmesi, hastalığın Anvers'teki festivalinden yayılmış olma olasılığını güçlendiriyor.

Festival komitesi, virüsün yurtdışından gelen festival ziyaretçileri tarafından bulaştırıldığına inanmak için nedenler olduğunu söylüyor.

Belçika makamları, festival yönetiminden, binlerce ziyaretçiyi enfeksiyon hakkında bilgilendirmesini istedi.

Festivale katılanlara, virüsün kuluçka süresinin 21 güne kadar çıktığı hatırlatılarak, hastalığın belirtileri konusunda tetikte olmaları çağrısı yapıldı.

Kuluçka süresi nedeniyle, önümüzdeki hafta festival kaynaklı vaka sayılarının daha artması bekleniyor.

Anvers'teki festivale, her yıl dünyanın değişik ülkelerinden büyük çoğunluğu erkek, yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.

İsviçre ve İsrail'de tespit edilen son vakalarla, maymun çiçeği virüsü görülen ülke sayısı 14'e çıktı.

Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor
Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor - Son Dakika

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