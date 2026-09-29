Avukatına göre yaşlı engelli kadın Madrid'deki evine benzer kirayla dönecek - Son Dakika
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Avukatına göre yaşlı engelli kadın Madrid'deki evine benzer kirayla dönecek

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Avukatına göre yaşlı engelli kadın Madrid\'deki evine benzer kirayla dönecek
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Avukatına göre, 23 Eylül'de 70 yılı aşkın süredir yaşadığı Madrid'deki dairesinden sedyeyle çıkarılan yaşlı ve engelli kadın evine dönebilecek. Avukatı, yeni sözleşmeyle benzer kira ödeyeceğini ve önemli bir fiyat artışının önleneceğini söyledi.

Avukatının açıklamasına göre, İspanya'daki konut krizinin sembolü haline gelen, evinden çıkarılan yaşlı ve engelli bir kadın Madrid'deki evine geri dönebilecek.87 yaşındaki Maricarmen Abascal, 23 Eylül'de 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden zorla sedyeyle çıkarıldı. Tahliyeden sonra hastaneye kaldırıldı.Tahliye olayı İspanya genelinde büyük öfkeye yol açtı ve Başbakan Pedro Sanchez, Salı günü yapılacak kabine toplantısında konut sorununa yönelik önlemler alınacağına söz verdi.Abascal'ın avukatı Beatriz Duro, düzenlediği basın toplantısında "her iki taraftan da iyi niyet gösterildiğini" ve müvekkilinin yeni sözleşme kapsamında benzer miktarda kira ödeyeceğini, böylece önemli bir fiyat artışının önlendiğini söyledi.

Abascal'ın babası mülkü ilk olarak 1956'da kiraladı ve Abascal, ebeveynlerinin ölümünden sonra da kiracı olarak kalmaya devam etti. Bu süre zarfında kira bedeline bir üst sınır getirildi.2018'de mülkü satın alan yatırım şirketi Urbagestión, kirayı aylık 500 eurodan 2.650 euroya çıkardı. Şirket daha sonra bu miktarı 1.650 €'ya indirmeyi teklif etti, ancak kadın aylık 1.350 €'luk emekli maaşıyla bunu yine de ödeyemedi.Daha önce onu evden çıkarmaya yönelik üç girişim mahkemeler tarafından engellenmişti.Olay ülke çapında protestolara yol açtı ve Cumartesi günü Madrid'de on binlerce insan, tahliyeye karşı çıkmak ve konut kıtlığı ve hızla yükselen kiralar karşısında kiracılar için koruma talep etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.Duro, henüz imzalanmamış anlaşmanın "toplumsal seferberliğin sonucu" olduğunu söyledi. Ayrıca, yorgunluk nedeniyle tedavi gören Abascal'ın kendini daha iyi hissettiğinde anlaşmayı imzalayacağını da sözlerine ekledi.Destekçiler bunu bir zafer olarak nitelendirdi ancak benzer tahliyeleri önlemek ve daha uygun fiyatlı konutlar için baskı yapmak üzere mücadelelerine devam edeceklerini söylediler.İspanya Merkez Bankası, talep ile yeni inşaat arasındaki farka dayanarak ülkenin 700 bin konut açığı olduğunu tahmin ediyor.Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Pedro Sanchez'in Sosyalist Partisi, kamuoyundaki öfkeyi yatıştırmak için bir yasa çıkarmayı umuyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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