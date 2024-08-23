Avustralya'da 25 inek, çayır alanında gizemli bir şekilde öldü - Son Dakika
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Dünya

Avustralya'da 25 inek, çayır alanında gizemli bir şekilde öldü

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Perth'te 25 inek gizemli şekilde öldü. Mülk sahibinin oğlu, zatürree nedeniyle ölmüş olabilceklerini ve yağışlar yüzünden toplanamadıklarını söyledi. Olay, bir kadının videosuyla ortaya çıktı. RSPCA kapsamlı soruşturma başlattı. Uzmanlar, zatürreeli sığırların iyi havalandırılan, iklim kontrolü olan alanlarda izole edilmesini, su ve yem erişiminin kolaylaştırılmasını ve stresin azaltılmasını öneriyor. Bu olay, hayvan sağlığı ve refahı konularında tartışmalara yol açtı.

23.08.2024 14:05  Güncelleme: 14:19
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Perth'in güney banliyölerindeki Oakford'da yarı kırsal bir çayırda bir sürü sığırın ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Bir kadın, atlarını beslemek için mülkün yanından geçerken bu üzücü keşfi yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kadın 25 ölü inekten birinin Pazar gününden beri bir odun yığınının üzerinde yattığını iddia etti.

Mülkün sahibinin uzakta olduğu bildirildi. Oğlu Seven News'e ineklerin zatürree geçirdiğini söyledi.

Oğlu, son zamanlardaki yağışlı hava nedeniyle ölü ineklerin toplanamadığını veya gömülemediğini ekledi.

RSPCA (Kraliyet Hayvanlara Zulmetmeyi Önleme Derneği), hayvanların tam olarak neden öldüğünü belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütecek.

RSPCA soruşturmacıları Salı günü olay yerinde ölü hayvanları incelerken görüldü.

Meat and Livestock Australia'ya (Avustralya Et ve Hayvancılık Kurumu) göre, sığırlarda zatürree genellikle sığır solunum yolu hastalıkları ile ilişkilidir ve bu, besi hayvanlarında en yaygın hastalık ve ölüm nedenidir.

Zatürreeli sığırları tedavi etmek için, etkilenen hayvanların aşırı soğuk veya sıcaktan korunan, iyi havalandırılmış bir alanda izole edilmesi önerilir.

Ayrıca hidrasyon sağlamak, su ve yeme kolay erişim sağlamak ve hayvanın fiziksel stresini en aza indirmek önemlidir.

Antibiyotik ve antienflamatuar tedavi iyileşmeye yardımcı olabilir.

Avustralya'da 25 inek, çayır alanında gizemli bir şekilde öldü
Avustralya'da 25 inek, çayır alanında gizemli bir şekilde öldü
Avustralya\'da 25 inek, çayır alanında gizemli bir şekilde öldü

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Son Dakika Dünya Avustralya'da 25 inek, çayır alanında gizemli bir şekilde öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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