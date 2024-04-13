Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırganın saldırısı: En az 5 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırganın saldırısı: En az 5 ölü

Avustralya\'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırganın saldırısı: En az 5 ölü

Avustralya Sidney'deki Westfield alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda en az beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Saldırgan polis tarafından vurularak durduruldu. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor ancak terör saldırısı ihtimali değerlendiriliyor. Başbakan, olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

13.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Sidney'deki Westfield alışveriş merkezinde bıçaklı bir saldırgan en az beş kişiyi ölürdü, çok sayıda yaralı var.

Yerel saatle 15.10'da başlayan olayın görgü tanığı bir kadın, o sırada iki çocuğuyla kafede oturduğunu, bir adamın ayrım gözetmeksizin insanları bıçakladığını söyledi. ABC News Avustralya'ya konuşan kadın "Bu bir katliamdı" dedi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor ancak polis, terör saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini söyledi.

Saldırgan olay yerine gelen bir polis tarafından vurularak durduruldu.

İnsanların çığlık atarak kaçtığı anlatan başka bir görgü tanığı "polis onu vurmasaydı devam ederdi, öfke içindeydi" dedi.

Ülkedeki en büyük ve en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan saldırının gerçekleştiği Westfield alışveriş merkezi, oldukça işlek bir bölgede bulunuyor.

33 yaşındaki Johnny, alışveriş yaparken kargaşayı duyduğunu, döndüğünde bir kadın ve bebeğinin saldırıya uğradığını gördüğünü söyledi:

"Bıçaklanıyordu. Herkes şoktaydı ve ne yapacağını bilmiyordu".

Johnny yakınında, yerde yatan bir ceset gördüğünü söyledi. Yaralı bir kadınınsa bir mağazaya koştuğunu, içeri girer girmez görevlilerin kapıları kilitlediğini anlattı:

"Bazıları kanamayı durdurmak için kıyafet kullanıyordu. Bebeğin sadece küçük bir yarası vardı ama kadının durumu oldukça kötüydü. Çok fazla kan vardı."

Reuters'a konuşan bir başka görgü tanığı ise yaralı birinin yerde yattığını gördüklerini söyledi ve ekledi:

"İnsanların bize doğru koştuğunu gördük, sonra bir silah sesi duyduk ve Adairs mağazasına girdik. Görevli ön kapıyı kilitleyemedi. Bir ofise girdik, polis bizi almaya gelene kadar oradaydık."

Avustralya başbakanı X'ten yaptığı açıklamada "çok sayıda yaralı" olduğunu söyledi ancak detay vermedi.

Kaynak: BBC

Avustralya, Saldırı, Olay, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırganın saldırısı: En az 5 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:31 Biden, Orta Doğu’daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray’a döndü Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a döndü
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
19:57 Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 07:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırganın saldırısı: En az 5 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement