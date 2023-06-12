Avustralya'da Düğün Dönüşü Otobüs Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da Düğün Dönüşü Otobüs Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'da Düğün Dönüşü Otobüs Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

12.06.2023 12:15

Avustralya'da düğün dönüşü gerçekleşen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kazadan önce, mutlu çiftin düğünlerini kutladıkları anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Kazada yaralanan 21 kişi tedavi altında tutuluyor. Toplum, bu zor zamanlarda birlikte dayanışma göstererek yardımlaşmaya çalışıyor.

Avustralya'da düğündönüş yolunda korkunç otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza öncesi, mutlu çift Madeleine Edsell ve Mitchell Gaffney'nin düğünlerini kutladıkları anlar, konuklar tarafından paylaşıldı.Neşeli çift, Hunter Vadisi'ndeki Wandin Valley Estate'te evlenmişti ve herkes sevinçlerini paylaşmak için bir araya gelmişti.

Ancak, düğünden sadece birkaç saat sonra, misafirleri taşıyan otobüs Greta'daki Wine Country Drive üzerinde feci bir şekilde devrildi. Kazada, 10 misafir trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından, yaralanan 21 kişi ise tedavi altında tutuluyor.

Bu felaket dolu olay, düğünün sevincini aniden karanlığa çevirdi ve herkesi derinden sarsan bir acıya yol açtı. Bu büyük üzüntüye ek olarak, düğüne katılan diğer konuklar ve çiftin yakınları da derinden etkilendi. Bu korkunç olayın ardından toplum, birlikte dayanışma göstererek ve yardımlaşarak bu zor zamanları atlatmaya çalışıyor.

Avustralya'da 10 kişin öldüğü kaza öncesi gelin ve damadın pasta kestikleri fotoğraflar paylaşıldı
Avustralya'da 10 kişin öldüğü kaza öncesi gelin ve damadın pasta kestikleri fotoğraflar paylaşıldı
Avustralya'da 10 kişin öldüğü kaza öncesi gelin ve damadın pasta kestikleri fotoğraflar paylaşıldı
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SON DAKİKA: Avustralya'da Düğün Dönüşü Otobüs Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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