Avustralya'da Düğün Dönüşü Otobüs Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'da düğündönüş yolunda korkunç otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza öncesi, mutlu çift Madeleine Edsell ve Mitchell Gaffney'nin düğünlerini kutladıkları anlar, konuklar tarafından paylaşıldı.Neşeli çift, Hunter Vadisi'ndeki Wandin Valley Estate'te evlenmişti ve herkes sevinçlerini paylaşmak için bir araya gelmişti.

Ancak, düğünden sadece birkaç saat sonra, misafirleri taşıyan otobüs Greta'daki Wine Country Drive üzerinde feci bir şekilde devrildi. Kazada, 10 misafir trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından, yaralanan 21 kişi ise tedavi altında tutuluyor.

Bu felaket dolu olay, düğünün sevincini aniden karanlığa çevirdi ve herkesi derinden sarsan bir acıya yol açtı. Bu büyük üzüntüye ek olarak, düğüne katılan diğer konuklar ve çiftin yakınları da derinden etkilendi. Bu korkunç olayın ardından toplum, birlikte dayanışma göstererek ve yardımlaşarak bu zor zamanları atlatmaya çalışıyor.