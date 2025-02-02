AVUSTRALYA'nın kuzeyinde etkili olan yağışlar nedeniyle Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'in yaklaşık 500 km kuzeyindeki Hinchinbrook Shire sahilinde selin etkili olduğu bildirildi. Queensland polisi, Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle yerel havaalanının kapatıldığı ve Townsville Üniversite Hastanesi'nde ameliyatların ertelendiği belirtildi.
Eyalet Başbakanı David Crisafulli, bölgede daha fazla yağışın beklendiğini söyledi.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışın 24 saat daha etkili olacağı kaydedilerek, bölge sakinlerine dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Avustralya'da Sel Felaketi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?