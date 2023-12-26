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Avustralya Kıyılarında Devasa Bir Yerleşim Yeri Keşfedildi - Son Dakika
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Avustralya Kıyılarında Devasa Bir Yerleşim Yeri Keşfedildi

Avustralya kıyılarında, Yeni Gine'ye bağlı bir kara kütlesinde bulunan ve binlerce kişinin yaşadığı devasa bir antik koloni keşfedildi. Şu an sular altında olan bu kara parçası, 2.5 milyon yıl öncesine dayanan Geç Pleistosen döneminde var olan bir ekosistemdi. Yaklaşık 250,000 mil karelik alan, Birleşik Krallık'ın 1.6 katından fazla büyüklüğe sahipti. Bölge, tatlı ve tuzlu su gölleri, nehirler ve büyük bir iç denizle zenginleşmiş, 50,000 ila 500,000 kişiyi destekleyebilirdi. Ayrıca, Avustralya'n

Avustralya Kıyılarında Devasa Bir Yerleşim Yeri Keşfedildi
26.12.2023 - 14:28,  Güncelleme: 14:33
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Avustralya kıyılarında bir zamanlar bir zamanlar yüz binlerce kişinin evi olan devasa bir yerleşim yeri olarak keşfedildi

Quaternary Science Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, Sahul'un kuzey bölgesi Kimberley kıyısında, Yeni Gine'ye bağlı bir kara kütlesinde bulunan Sahul'un kuzeybatı rafında çeşitli artefaktlar ve insan yaşamına dair izler bulundu.

Şu an batmış olan bu kara parçası, 2.5 milyon yıl kadar eskiye dayanan Geç Pleistosen döneminde, yani buzul çağının sonlarına doğru, muhtemelen gelişen bir ekosistemdi.

Batmış olan kara parçası neredeyse 250,000 mil kareydi . Bu alan Birleşik Krallık'ın 1.6 katından fazla bir alanı oluşturuyor.

Bu bölge, önceden çöl olarak düşünülüyordu ancak içinde yaşanabilir tatlı ve tuzlu su gölleri, nehirler ve akarsuların yanı sıra büyük bir iç deniz bulunuyordu ve 50,000 ila 500,000 kişiyi barındırabilirdi.

Ayrıca, Avustralya'nın bugünkü devasa adaya dönüşmeden önce insanların üzerinden yürüyerek geçebileceği bir köprü görevi görmüş olabilir.

Bölgenin yaklaşık yarısı, 12,000 ila 9,000 yıl önce, ilk iki hızlı küresel deniz seviyesi yükselmesi döneminde sular altında kaldı.

Bilim insanları, bölge üzerindeki arkeolojik sitelerdeki işgal yoğunluğunu zirveye çıkaran, muhtemelen insan nüfuslarının geri çekilmesine neden olan bu durumun "Deniz altı arkeolojisinin Avustralya'da yükselişine, dünya genelinde Geç Pleistosen insan göçü ve iklim değişikliğinin Sahul'deki etkisine katkıda bulunacağını" belirtti.

Bilim insanları, kayıp koloninin ardındaki tarihi ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor ve manzaranın paleoekolojisini yeniden inşa etmeye devam edecekler.

Avustralya kıyılarında 12 bin yıllık devasa bir yerleşim yeri olarak keşfedildi
Avustralya kıyılarında 12 bin yıllık devasa bir yerleşim yeri olarak keşfedildi
Avustralya kıyılarında 12 bin yıllık devasa bir yerleşim yeri olarak keşfedildi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Birleşik Krallık, Avustralya, Gine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya Kıyılarında Devasa Bir Yerleşim Yeri Keşfedildi - Son Dakika


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