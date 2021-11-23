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Avustralya Meteoroloji Bürosu, La Nina hava olaylarının başladığını ilan etti - Son Dakika

Avustralya Meteoroloji Bürosu, La Nina hava olaylarının başladığını ilan etti

23.11.2021 14:36
Avustralya Meteoroloji Bürosu, La Nina hava olaylarının başladığını ilan etti

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) bugün Pasifik'te El Nino'nun soğuk evresi La Nina'nın başladığını ilan etti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) bugün Pasifik'te El Nino'nun soğuk evresi La Nina'nın başladığını ilan etti. Yetkililer, La Nina'nın güney yarım kürede 2022 sonbaharına kadar etkili olacağını ve yaz aylarına giren Avustralya'da yoğun yağışlara, sele ve şiddetli fırtınalara sebebiyet vereceğini belirtti.

El Nino'nun daha soğuk evresi olan okyanus ve atmosferik hava olayı La Nina'nın başladığını ilan eden Avustralya meteoroloji yetkilileri, bu yılki La Nina'nın geçen senelere göre daha zayıf olacağını belirtti. La Nina'nın etkili olduğu geçen sene Avustralya'da 'yüzyılda bir gerçekleşen' şiddetli yağmurlara sebebiyet vermişti. BOM açıklamasında "İklim modelleri, bu La Nina'nın kısa ömürlü olacağını ve güney yarımküre yazının sonlarına veya 2022 sonbaharının başlarına kadar devam edeceğini gösteriyor. La Nina olayları, yaz aylarında Avustralya'nın kuzey ve doğusunun çoğunda ortalamanın üzerinde yağış olasılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

SOĞUK OKYANUS SULARI YÜZEYE ÇIKAR

La Niña, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır. El Nino sıcak evre olarak tanımlanırken La Nina ise daha soğuk evre olarak nitelendirilir. La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki ılık yüzey sularının Güney Amerika'dan Endonezya'ya sürüklenmesi ve nispeten daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir. Yaz mevisimine giren Avustralya kıtasında sıcakların düşmesine neden olan La Nina, Kuzey Amerika ve Kanada'da kar fırtınaları riskini yükseltir.


Avustralya Meteoroloji Bürosu, La Nina hava olaylarının başladığını ilan etti
Avustralya Meteoroloji Bürosu, La Nina hava olaylarının başladığını ilan etti

Meteoroloji, Avustralya, El Nino, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avustralya Meteoroloji Bürosu, La Nina hava olaylarının başladığını ilan etti - Son Dakika Dünya


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