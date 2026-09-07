Avusturya'da 14 yaş altı okullarda başörtüsü yasağı yürürlükte, ihlalde velilere 800 euro ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Avusturya'da 14 yaş altı okullarda başörtüsü yasağı yürürlükte, ihlalde velilere 800 euro ceza

Avusturya\'da 14 yaş altı okullarda başörtüsü yasağı yürürlükte, ihlalde velilere 800 euro ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte 14 yaş altı kız öğrenciler için okullarda başörtüsü ve burka yasağı yürürlüğe girdi. Hükümet yasağı cinsiyet eşitliği için savunurken, Müslüman toplumu temsil eden İslam Cemaati yasağın inanç özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrenciler için okullarda başörtüsünü yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.Yasa, ülke genelindeki devlet ve özel okullarda hicap veya burka gibi "geleneksel Müslüman" baş örtülerini yasaklıyor.İktidardaki muhafazakar Halk Partisi'nden (ÖVP) Entegrasyon Bakanı Claudia Bauer, başörtüsünün "bir baskı işareti ve kız çocuklarını en erken çocukluk döneminden itibaren kontrol etmenin bir aracı" olduğunu söylüyor.Ancak bu yasağa karşı çıkanlar yeni yasanın ülkedeki Müslüman karşıtı duyguları körüklediğini ve anayasaya aykırı olabileceğini söylüyor.Yasa, muhafazakarların liderliğindeki üç merkez partiden oluşan koalisyon tarafından çıkarıldı: ÖVP, Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve liberal Neos.Bu partiler, yasanın "toplumsal cinsiyet eşitliğine açık bir bağlılık" olduğunu ve genç kızların haklarını korumayı amaçladığını söylüyor.Avusturya'daki resmi İslam Cemaati'nin (IGGÖ) temsilcilerinden Carla Amina Baghajati ise BBC'ye yaptığı açıklamada kuruluşun "yasağa kesin olarak karşı çıktığını" aktarıyor: "Bu yasanın temel inanç özgürlüğü hakkını gerekçesiz şekilde kısıtladığına ve Müslüman kız çocuklarını orantısız biçimde etkilediğine inanıyoruz.""Çocukları korumaktan ziyade, belirli bir dini uygulamayı hedef alıyor ve desteklediğini iddia ettiği çocukları dışlama riski taşıyor."IGGÖ, "temel haklarının ihlal edildiğine inanan" ve davalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak isteyen kız çocukları ile ailelerinin hukuki girişimlerini destekleyeceğini söyledi.Mahkeme 2020 yılında ilkokullardaki başörtüsü yasağını, Avusturya'nın dini tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.Öğretmenlerin, başörtüsü taktığını gördükleri öğrencilerle ve yasal vasileriyle bir dizi görüşme yaparak yeni yasağı uygulamaları bekleniyor.İhlallerin tekrarlanması halinde çocuk hizmetlerine bildirim yapılması gerekiyor ve son çare olarak veliler 800 euroya (45 bin TL) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bazı öğretmenler yasağı uygulama görevinin kendilerine verilmesi konusunda endişelerini dile getirdi.Yeşiller Partisi'nden Sigi Maurer, liberal NEOS'tan Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr'i "yeni çatışmalar yaratmak ve bunları öğretmenlerin üzerine yıkmakla" suçladı.Öğretmenlerin "zaten büyük bir baskı altında olduğunu" söyleyen Maurer, Wiederkehr'in diğer görevlerinin yanı sıra onlara "polislik rolünü de yüklemek" istediğini ifade etti.Muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise mevcut yasağın yeterince ileri gitmediğini söylüyor.Parti, öğrenci ve öğretmenler için okullarda başörtüsü ve yüz örtülerinin genel olarak yasaklanmasını talep ediyor.FPÖ'den Ricarda Berger, "Avusturya'da siyasal İslam'a yer olmadığını ve özellikle okullarda buna yer olmadığını" söyledi.ÖVP lideri ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker, yakın zamanda siyasi İslam'ın anayasal olarak yasaklanması çağrısında bulundu ve Avusturya kamu yayıncısı ORF'ye verdiği demeçte "İslami bir devlette yaşamak istemediğini" söyledi.Fransa'da başörtüleri, türbanlar ve kipalar dahil olmak üzere dikkat çekici tüm dini sembollerin okullarda takılması 20 yılı aşkın süredir yasak.Avusturya yasası Fransa'dakinden farklı, çünkü tüm dini sembolleri değil yalnızca Müslümanların başörtülerini yasaklıyor.Avusturya da Fransa, Belçika ve Danimarka dahil olmak üzere bazı diğer Avrupa ülkeleri gibi kamusal alanda tam yüz örtüsünü (nikap veya burka) yasaklıyor.İslam Cemaati'nden Baghajati, Avrupa genelinde "karmaşık toplumsal sorunların azınlık gruplarını hedef alan sembolik önlemlere indirgenmesine dair kaygı verici eğilimden" endişe duyduklarını söylüyor ve ekliyor: "Bu tür yaklaşımlar siyasi ilgi yaratabilir, ancak altta yatan sorunları nadiren çözer."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Avusturya, Politika, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avusturya'da 14 yaş altı okullarda başörtüsü yasağı yürürlükte, ihlalde velilere 800 euro ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi

21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
21:04
Leao, Osimhen’e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
20:17
Bu adamlar gerçekten çıldırmış Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 21:42:37. #7.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da 14 yaş altı okullarda başörtüsü yasağı yürürlükte, ihlalde velilere 800 euro ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement