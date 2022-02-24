Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz - Son Dakika

Rusya Ukrayna'nın doğusuna harekat başlatmasının ardından dünya liderlerinin bu duruma ne tepki vereceği konuşulmaya başlandı. Ortaya koyacağı tavır merak edilen isimlerden biri olan İlham Aliyev de konuyla ilgili yorumda bulundu.
Moskova'da gazetecilere demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Tahmin etmek zor ama açıkçası bu uzun bir sürecin başlangıcı. Açıkçası, Rusya devlet başkanı (Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma) kararını verdiğinde, sanırım bu sürecin uzayacağını anladı" dedi.
Rusya'nın potansiyeli, coğrafyası ve kabiliyetini öne çıkararak her türlü yaptırıma karşı dirençli olduğunu söyleyen Aliyev, "Bu benim kişisel görüşüm ve Rusya'ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor" diye konuştu.
Yaptırımların etkisiz olacağı konusunda pozitif olduğunu açıklayan Aliyev, "Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu" dedi. Batı'nın "Rus ekonomisine elbette darbe indireceğini" hatırlatan Aliyev, Putin'in harekât kararını verirken muhtemelen bunu da hesaba kattığını düşündüğünü söyledi.
Kaynak: AA
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