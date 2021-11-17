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Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!

17.11.2021 09:51

Dün Ermenistan-Azerbaycan sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Karabağ Savaşı'nın üzerinden bir yıl geçmişken Ermenistan, saldırıya geçti. Azerbaycan saldırılara sert karşılık verdi, 15 Ermeni askeri öldürüldü. Rusya'nın araya girmesiyle dün akşam ateşkes ilan edildi. Tüm dünyanın gözü suların yeniden ısındığı Azerbaycan-Ermenistan sınırına çevrildi.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kalan Dağlık Karabağ topraklarının büyük bölümünü geçen yıl savaşarak geri almıştı. 44 günde gelen zafer, 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile tescil edilmişti.

2 AZERBAYCAN ASKERİ YARALANDI

Yenilgiyi kabul edemeyen Ermenistan ise dün sabah saatlerinde yeniden saldırıya geçti. Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlattı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Sınırdaki hareketlilik yeniden bir savaşın başlayıp başlayamayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

15 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Ermeni askerlerinin saldırılarına Azerbaycan güçlerinin karşılık vermesiyle 15 Ermeni asker öldü, 12 asker yaralandı. Ermenistan yetkilileri ise çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

RUSYA: ÇATIŞMALAR DURDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında." denildi. Dün Ermenistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR, MEVKİDAŞINI ARADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına yönelik Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

ABD, "KAYGILIYIZ" AÇIKLAMASI YAPTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!

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Son Dakika Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! - Son Dakika Dünya


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