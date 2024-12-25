Azerbaycan Hava Yolları\'na Ait Uçak Kazakistan\'da Düştü

Dünya

AZERBAYCAN Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozni kentine seyreden yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü. Kazakistan Sağlık Bakanlığı 72 kişiyi taşıyan uçaktan sağ kurtulan 25 kişi olduğunu ancak yaralıların durumunun ağır olduğunu duyurdu. Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü, ekiplerin sağ kurtulanları çıkarmak için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.