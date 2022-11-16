Azerbaycan TV kanalında hava durumunu sunan sunucu, başörtüsünü çıkararak İran protestolarına destek verdi - Son Dakika
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Azerbaycan TV kanalında hava durumunu sunan sunucu, başörtüsünü çıkararak İran protestolarına destek verdi

16.11.2022 22:39

Azerbaycan televizyon kanalı Bakü TV'de hava durumunu sunan kadın sunucu, sıra Tebriz'in hava durumuna gelince başörtüsünü çıkararak İran protestolarına destek verdi.

İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve burada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için düzenlenen protestolar devam ediyor. İran genelinde protestoların en sert yaşandığı yerlerden birisi de Güney Azerbaycan şehirleri oldu. İran rejimi, Güney Azerbaycan şehirlerinin bu hareketi karşılığında sınırda tatbikat başlattı.

AZERİ SUNUCUDAN GÖSTERİCİLERE DESTEK

Bununla birlikteAzerbaycan televizyon kanalı Bakü TV'de, bir sunucu Tebriz'in hava durumu sunarken "Havanın değişikliğine bakmayın. İnanıyoruz ki Tebriz'de hava daima güneşli olacak" dedi.

"ÖZÜNÜZE YAXŞI BAKIN"

Sözlerinin ardından Güney Azerbaycanlılara destek olmak için başörtüsünü çıkaran kadın sunucu "Özünüze yaxşı bakın. Değerli Güney Azerbaycanlılar" dedi.

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SON DAKİKA: Azerbaycan TV kanalında hava durumunu sunan sunucu, başörtüsünü çıkararak İran protestolarına destek verdi - Son Dakika
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