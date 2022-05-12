Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusundaki Azak Denizi'nin liman kenti Mariupol'da Ukrayna birlikleri ve neonazi grup Azov (Azak) Taburu'nun mahsur kaldığı Azovstal fabrikasında yer alan Ukraynalı komutan Serhiy Volyna, ABD'li milyarder Elon Musk'a yardım çağrısında bulundu.

"BİZE YARDIM ET MUSK"

Ukraynalı komutan Serhiy Volyna, Musk'a ulaşmak için Twitter hesabı açtığını duyurdu. 36. Deniz Piyade Birliği Komutanı Volyna, Musk'a "Bize yardım et. Bu, sen değilsen kim?" sorusu yöneltti.

Volyna'ya ait olduğu belirtilen Twitter hesabında "İnsanlar imkansıza inanmayı öğretmek için başka bir gezegenden geldiğinizi söylüyor. Hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğu bir yerde yaşadığım için gezegenlerimiz yan yana. Azovstal'dan arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin. Sen değilsen, ya kim? Bana bir ipucu ver" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEDEN DE DÜNYA LİDERLERİNE SESLENMİŞTİ

Fabrikadan güvenli yollarla ayrılmak için benzer çağrılar yapan Ukraynalı komutan Volyna, 19 Nisan'da yayınladığı videoda da "Dünyaya bir çağrım var. Bu benim son açıklamam olabilir, çünkü sadece birkaç günümüz, hatta saatimiz kaldı. Dünya liderlerini bize ve burada bizimle birlikte olan sivillere yardım etmeye çağırıyoruz" demişti.