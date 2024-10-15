Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet - Son Dakika
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Dünya

Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet

Baba Vanga\'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet

Yıllar önce hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Bulgar medyum Baba Vanga'nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Balkanların Nostradamus'u olarak anılan Baba Vanga'nın kehanetine göre; 2025 yılında Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacak.

15.10.2024 10:51
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1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu. Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsaise zorlu bir yıl bizi bekliyor.

BABA VANGA'NIN 2025 YILI KEHANETLERİ

Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın meydana geleceğini belirterek, 2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını öne sürdü.

Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet

BABA VANGA ZAMAN ÇİZELGESİ;

  • 2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.
  • 2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.
  • 2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.
  • 2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.
  • 2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.
  • 2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.
  • 3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.
  • 3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.
  • 5079: Kıyamet kopacak.


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Son Dakika Dünya Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hadi Ogun:
    Fala inanma falsız da kalma?? 19 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Gaibi ancak Allah bilir.. 12 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Allah bilir bunlar sadece kafa karıştıran tahminler buzullar her sene eriyor zaten insanlarda inanç zayıflıyor yeni nesil geldikçe.Geleceğimizi iyi eğitip akıllı nesiller yetiştirmeliyiz. 11 1 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    2975 yılında doğmak isterdim 6 3 Yanıtla
  • umbu gumbu:
    yabancı güçler de yapmak istedikleri şeyleri bu kişiler üzerinden kehanet diye yutturmaya çalışıyorlar işte millete.. 4 1 Yanıtla
  • Nuri null:
    he he... 2 1 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    RAHAT BIRAKIN ARTIK FATMA TEYZEYİ :) 2 0 Yanıtla
  • sertug:
    bana vanganın kendine hayrı yok 2 0 Yanıtla
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