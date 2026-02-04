Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Gaziabad kentinde yaşları 12, 14 ve 16 olan üç kız kardeş, aileleri tarafından telefonlarının alınmasının ardından yaşadıkları apartmanın dokuzuncu katındaki balkondan aşağı atladı. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiği ve üç kardeşin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BİRLİKTE DÜŞTÜLER

Olayı gören bir komşu, kızlardan birinin balkondan atlamak üzereyken diğer iki kardeşin onu durdurmaya çalıştığını söyledi. Kısa süren arbedenin ardından üç kardeşin birlikte dengesini kaybederek aşağı düştüğü aktarıldı.

EVDE DİKKAT ÇEKEN İZLER VE 8 SAYFALIK MEKTUP BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemelerde, kız kardeşlerin odasının duvarlarında yalnızlık ve psikolojik çöküşü yansıtan yazılara rastlandı. Odalarının duvarlarında "Çok yalnızım" ve "Kırık bir kalp yap bana" gibi karalamalar bulundu.

Olay yerinde bulunan 8 sayfalık mektup ise yaşananların arka planına ışık tuttu. Notta kardeşlerin pandemi sürecinde başlayan yoğun telefon ve internet kullanımı sonrası okulu bıraktıkları ve özellikle K-Pop ile Kore dizilerine takıntılı bir ilgi geliştirdikleri yer aldı. Kendilerine Korece lakaplar verdikleri öğrenilen kardeşlerin yazdıklarında, bu kültüre olan bağlılıklarından vazgeçemeyeceklerini ailelerine anlattıkları belirtildi.

50 GÖREVDEN OLUŞAN VE SONU İNTİHARLA BİTEN OYUN

Müfettişler, kızların 50 görevden oluşan ve sonu intiharla biten "Mavi Balina" benzeri, görev tabanlı bir Kore "aşk oyunu" (Korean Love Game) uygulamasının etkisinde olduklarından şüpheleniyor. 14 yaşındaki ortanca kardeşin, oyundaki görevleri yöneten bir "lider" olduğu iddia ediliyor.

AİLELER İÇİN BÜYÜK UYARI

Öte yandan kızların babası Chetan Kumar, gözyaşları içinde diğer ebeveynleri uyardı: "Onların ludo (basit bir masa oyunu) oynadığını sanıyordum. Ölmelerini emreden görev tabanlı bir oyun olduğundan haberim yoktu. Bu hiçbir anne babanın başına gelmemeli."