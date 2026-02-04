Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
04.02.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Gaziabad kentinde yaşları 12, 14 ve 16 olan üç kız kardeş, ailelerinin telefonlarını ellerinden almasının ardından dokuzuncu kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Polisin evde yaptığı incelemelerde ortaya çıkan detaylar, akıllara durgunluk verdi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Gaziabad kentinde yaşları 12, 14 ve 16 olan üç kız kardeş, aileleri tarafından telefonlarının alınmasının ardından yaşadıkları apartmanın dokuzuncu katındaki balkondan aşağı atladı. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiği ve üç kardeşin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BİRLİKTE DÜŞTÜLER

Olayı gören bir komşu, kızlardan birinin balkondan atlamak üzereyken diğer iki kardeşin onu durdurmaya çalıştığını söyledi. Kısa süren arbedenin ardından üç kardeşin birlikte dengesini kaybederek aşağı düştüğü aktarıldı.

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

EVDE DİKKAT ÇEKEN İZLER VE 8 SAYFALIK MEKTUP BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemelerde, kız kardeşlerin odasının duvarlarında yalnızlık ve psikolojik çöküşü yansıtan yazılara rastlandı. Odalarının duvarlarında "Çok yalnızım" ve "Kırık bir kalp yap bana" gibi karalamalar bulundu.

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

Olay yerinde bulunan 8 sayfalık mektup ise yaşananların arka planına ışık tuttu. Notta kardeşlerin pandemi sürecinde başlayan yoğun telefon ve internet kullanımı sonrası okulu bıraktıkları ve özellikle K-Pop ile Kore dizilerine takıntılı bir ilgi geliştirdikleri yer aldı. Kendilerine Korece lakaplar verdikleri öğrenilen kardeşlerin yazdıklarında, bu kültüre olan bağlılıklarından vazgeçemeyeceklerini ailelerine anlattıkları belirtildi.

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

50 GÖREVDEN OLUŞAN VE SONU İNTİHARLA BİTEN OYUN

Müfettişler, kızların 50 görevden oluşan ve sonu intiharla biten "Mavi Balina" benzeri, görev tabanlı bir Kore "aşk oyunu" (Korean Love Game) uygulamasının etkisinde olduklarından şüpheleniyor. 14 yaşındaki ortanca kardeşin, oyundaki görevleri yöneten bir "lider" olduğu iddia ediliyor.

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

AİLELER İÇİN BÜYÜK UYARI

Öte yandan kızların babası Chetan Kumar, gözyaşları içinde diğer ebeveynleri uyardı: "Onların ludo (basit bir masa oyunu) oynadığını sanıyordum. Ölmelerini emreden görev tabanlı bir oyun olduğundan haberim yoktu. Bu hiçbir anne babanın başına gelmemeli."

Üç Kız Kardeş, Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:43:01. #7.11#
SON DAKİKA: Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.