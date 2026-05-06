BAE Başkanı Al Nahyan, Netanyahu ile Görüştü

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu bazı ülke liderleriyle telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmelerde, ülke liderlerinin BAE'nin güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik adımları destekledikleri belirtildi. Al Nahyan'ın, Netanyahu'nun yanı sıra Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğü ifade edildi.
