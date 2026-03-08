BAE'den Güney Kore'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'den Güney Kore'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın

BAE\'den Güney Kore\'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın
08.03.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın her gün hedef aldığı ülkeler arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri zor duruma düştü. BAE'nin Güney Kore'den Cheongung-II hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandırması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore'den Cheongung-II hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandırmasını istedi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN TESLİMATINI ÖNE ÇEKİN"

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve İran'ın füze saldırıları karşısında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. BAE yönetiminin, Güney Kore ile daha önce imzaladığı 3,5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üretilen Cheongung-II hava savunma sistemlerinin teslimatının öne çekilmesini talep ettiği öğrenildi.

Özellikle Mart 2026 itibarıyla bölgede artan çatışma riski, BAE'nin sadece yeni bataryalar değil, aynı zamanda kritik stoklar için ek önleyici füze tedariki de talep etmesine yol açtı.

BAE'Lİ BAKANDAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Mezrui, ortak savunma işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bakan Mezrui, bölgedeki gelişmeleri ele almak, savunma ortaklıklarını güçlendirmek ve ortak savunma işbirliği alanlarını geliştirmek amacıyla birçok dost ülkenin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeler sırasında Mezrui'nin ayrıca "İran'ın BAE'ye yönelik açık saldırılarına" da değindiği belirtildi.

Açıklamada, Mezrui'nin görüşme yaptığı ülkelerin Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kore olduğu kaydedildi.

Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE'den Güney Kore'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
DMM: Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon içeren paylaşımlar yapılıyor DMM: Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon içeren paylaşımlar yapılıyor
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:08:33. #.0.4#
SON DAKİKA: BAE'den Güney Kore'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.