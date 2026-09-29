BAE Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Fidan\'ı Abu Dabi\'de kabul etti

'BÖLGEMİZİN REFAHI İÇİN DİPLOMATİK TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'ta BM 81'inci Genel Kurulu çerçevesinde katıldığımız etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettik. Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildik. Ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.