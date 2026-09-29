BAE Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Abu Dabi'de kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Abu Dabi'de kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Fidan\'ı Abu Dabi\'de kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nun ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı tarafından kabul edilen Fidan, ziyaretin verimli geçtiğini ve bölgesel dayanışma için diplomatik temasların süreceğini belirtti.

'BÖLGEMİZİN REFAHI İÇİN DİPLOMATİK TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'ta BM 81'inci Genel Kurulu çerçevesinde katıldığımız etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettik. Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildik. Ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
Birleşik Arap EmirlikleriDış PolitikaHakan FidanAbu DhabiDiplomasiPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore, Kuzey Koreli 2 askerin transferi nedeniyle Ukrayna’dan özür bekliyor Güney Kore, Kuzey Koreli 2 askerin transferi nedeniyle Ukrayna'dan özür bekliyor
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın yıldızını arşa çıkardı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı
Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
23:57
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:15
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 00:27:42. #.0.3#
SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Abu Dabi'de kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei