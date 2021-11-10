BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam'da Esed'le görüşme gerçekleştirmesine ABD tepki gösterdi: Kaygı verici

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Şam'da Beşşar Esed'le görüşmesini değerlendirdi.

"KAYGILIYIZ"

Price, günlük basın toplantısında, Esed ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız." yanıtını verdi.

"ZALİM BİR DİKTATÖR OLAN ESED'E DESTEK VERMEYECEĞİZ"

Suriye'deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:

"Daha önce de dediğimiz gibi bu yönetim, zalim bir diktatör olan Beşşar Esed'le ilişkileri normalleştirme veya onun ayakta kalmasını sağlayacak çabalara destek vermeyecektir. Bölgedeki ülkeleri, bu rejimin Esed'in son 10 yılda Suriye halkına yönelik kıyımlarını ve halen ülkenin büyük bir kısmına insani yardım ve güvenliğin sağlanmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya teşvik ediyoruz."

"SÜRPRİZ DEĞİL"

Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esed ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.ABD'nin Esed konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esed'in görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.