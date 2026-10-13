Bahçeli: Husilere karşı Suudi Arabistan'a caydırıcı güç kullanılmalı - Son Dakika
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Bahçeli: Husilere karşı Suudi Arabistan'a caydırıcı güç kullanılmalı

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Bahçeli: Husilere karşı Suudi Arabistan\'a caydırıcı güç kullanılmalı
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MHP lideri Bahçeli, TBMM'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı caydırıcı güç kullanılması ve Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesi gerektiğini söyledi. Özgür Özel Türk askerinin Yemen'e gönderilmesine karşı çıkarken YRP anlaşmaya ret çağrısı yaptı. Erdoğan saldırıları lanetledi, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında Husilerin saldırılarını artırdığı Suudi Arabistan'a karşı "caydırıcı güç" kullanılması gerektiğini söyledi.Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında "Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli" ifadelerini kullandı.Husilerin Suudi Arabistan'ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırılarında 10 Ekim ve 11 Ekim'de 14 kişi öldürüldü, 300'den fazla kişi kişi yaralandı.Husi milisleri, Yemen'deki iç savaşta, hükümet güçlerine verdiği destek nedeniyle Suudi Arabistan'ı hedef aldıklarını savunuyor.Taraflar arasındaki savaşın şiddetlendiği dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke İttifakı adıyla savunma anlaşması imzaladı.Bu anlaşma onay için henüz TBMM'ye gelmedi. TBMM'de 13 Ekim'de yapılan grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli konuyla ilgili şöyle konuştu: "Kutsal topraklarımız başka bir egemen devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında saklıdır."Bahçeli, "diplomasinin imkanları, yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında, "Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, programı değildir" dedi.Böylesi bir adımın İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet edeceğini savundu ve "Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.Yeniden Refah Partisi de ittifak anlaşmasının TBMM'deki görüşmeleri öncesi tavrını belirledi.YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekir, 12 Ekim'de Meclis'teki basın toplantısında "tarafsızlık politikası çerçevesinde" ret çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 Ekim Pazartesi günü kabine toplantısının ardından son saldırıları "lanetlediğini" söyledi."Türkiye hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan ve Suudi kardeşlerinin yanındadır" dedi.Erdoğan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "kurumsal altyapısını oluşturma" ve "kolektif savunma ve bölgesel işbirliğini kalıcı ve kurumsal bir çerçeveye ulaştırma" konularında çalışıldığını söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Ekim'de asker gönderme için gerekli olan anlaşmanın Meclis'e getirilmesi çalışmalarının "nihayete erdiğini" söylemişti.Fidan aynı açıklamada, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" dedi.

Kaynak: BBC
Milliyetçi Hareket PartisiSuudi ArabistanDevlet BahçeliDünyaSon Dakika

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