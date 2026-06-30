Bakan Çiftçi Suriye'de: Güvenlik iş birliği ve gönüllü dönüş masada - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Suriye'de: Güvenlik iş birliği ve gönüllü dönüş masada

Bakan Çiftçi Suriye\'de: Güvenlik iş birliği ve gönüllü dönüş masada
30.06.2026 15:36
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'de mevkidaşı Enes Hattab ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele, sınır güvenliği, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü ve teknik iş birliği konuları ele alındı. Çiftçi, Türkiye'nin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş politikasını vurgularken, kimlik belgelerinin basımı ve vize kolaylığı gibi başlıklarda da fikir alışverişi yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'de, İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği, terörle mücadele ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'de mevkidaşı Enes Hattab ve beraberindeki heyetle heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; iki ülke ve bakanlıklar arasındaki ilişkilerin, güvenlik iş birliğinin, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadelenin, sınır güvenliğinin, göç ve gönüllü geri dönüş süreçlerinin masaya yatırıldığını aktardı.

Görüşmede iş birliği imkanlarının da değerlendirildiğini belirten Çiftçi, elektronik trafik denetleme ve plaka tanıma sistemleri, parmak izi altyapısı, acil çağrı ve ambulans sisteminin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi gibi başlıklarda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti. Veri güvenliği açısından büyük önem taşıyan kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlayabileceklerini ifade eden Çiftçi, eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı talebinin de gündeme geldiğini bildirdi.

Sığınmacıların geri dönüş süreçlerine ilişkin Türkiye'nin politikasını yineleyen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor; Suriye'de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, başta Suriye'nin kuzey bölgelerinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları olmak üzere, geri dönüşleri kolaylaştıracak tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Suriyeli muhataplarına, geri dönenlere yönelik destekleyici ve cesaretlendirici politikalar geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş süreçlerinin hızlandırılması beklentisini ilettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü; yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak; komşumuz Suriye'nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz. Güçlendireceğimiz iş birliğinin, ülkelerimiz ve bölgemizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Çiftçi Suriye'de: Güvenlik iş birliği ve gönüllü dönüş masada - Son Dakika

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