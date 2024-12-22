Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez - Son Dakika
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Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez

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Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgaline ilişkin, ''İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez.'' dedi.

22.12.2024 19:34
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Suriye'nin başkenti Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. Fidan ve Şara, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, bu ülkedeki işgalini genişleten İsrail'inde Şam'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINI GASBETMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgaline ilişkin, "İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan\'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez
Kaynak: AA

Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sk 06:
    İsrail devlet kuruyor sen anca konuşursun neyi bekliyorsun ABD den icazet almadan tuvalete gidemezsin 14 23 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Saldırın ozam neyi bekliyorsunuz 14 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE YAPACAKSIN, GAZZEZEDE AYNI HIKAYE BOS YAPMAYIN 10 5 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Suriye yanlis yapan Türkiyeye yapmış olur kim suruyeye EL galdirsa Ellerini kirarik 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TALAT YELBUZ GEVŞEKTİR 7 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Hep konuşuyorlar hadi hadi git Golan tepelerine de görelim hep konuşuyorlar atı alan Üsküdarı geçiyor 2 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yine boş attın 1 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Suriye’nin üçe bölünmesinden siz sorumlusunuz. İsrail sizin söylediklerinizin hiç birini dikkate almıyor. Gazze’ye bombalar yağarken İsrail ile ticaret yapan sizlerdiniz. sıfıra sığır elde var Suriyeli mülteciler. 3 2 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    ferhat eser Tam bi oe dır 3 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    SİHA salmak lazım veya İsrail’in başkentinde patlama 0 0 Yanıtla
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