Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan\'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
09.02.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan\'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Haber Videosu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın eşiğindeki ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştüğünü söyleyen Bakan Fidan, "Şu an ani bir savaş tehdidi ihtimali yok. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var. Yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok." dedi.

İran ve ABD arasında yükselen tansiyon, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Umman'da başlayan nükleer müzakereler Washington ile Tahran arasında gerilimi bir nebze düşürürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama geldi.

BAKAN FİDAN: BÖLGENİN YENİ SAVAŞI KALDIRACAK HALİ YOK

Hakan Fidan CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ani bir savaş ihtimalinin olmadığını söyledi. Fidan şu ifadeleri kullandı: "İran meselesi gündemimizi meşgul ediyor, bölgemizin yeni bir savaşı kaldıracak hali yok. Cumhurbaşkanımız da bu konuda hassasiyet içerisindeler. İki gün önce Umman'da İranlılar ile ABD'li yetkililer bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bilgi verdi, ABD'li yetkililerle de görüşüldü.

"ABD-İRAN GERİLİMİNDE ANİ SAVAŞ İHTİMALİ YOK"

Neticeye ulaşılması zor bir konu, sevindirici husus ise tarafların müzakere konusunda orta bir irade koymuş olmaları. Uzun bir aradan sonra ilk temastan sonra olumlu bir hava ortaya çıkması bizim için önemli. Yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor, tarafların çözmeye yönelik bir irade varsa bunu görüyoruz. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var.

"İRANLILARA 'DÖRT MADDEYİ AL VEYA TERK ET' DEMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Bir ihtimal var, kapı aralandı, 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafta da müzakere kararı alınması ve nükleer dosyadan başlanması önemli bir karardı. İranlılara dört maddeyi al veya terk et demek çözüm değildir, ABD'lilere anlattık.

İranlılarla nükleer konusunda bir iradeyi gördükten sonra ABD tarafına da söyledik, buradan gidilmesi daha iyi olur diye. Nükleer konu en önemli konu. İranlıların tartışmak istedikleri konu adeti ile ABD'lilerin konu adedi bir değil. İran 2 konu konuşmak istiyor. Biri uranyum zenginleştirilmesi ile ilgili mevcut uygulamanın keyfiyeti nedir. Diğeri ise zenginleştirilmiş olan yüzde 60 oranındaki uranyum ne olacak. İran sadece bunu konuşmak istiyor. Nükleerde bir çözüm çıkarsa diğer sorunlar rahatlıkla çözülür. Öncelik nükleerde çözüm bulmak."

Hakan Fidan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    seni mi dinleyecekler allah aşkına 11 23 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HER ZAMAN Kİ GİBİ 10 2
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Amman Çıkmasın 7 2 Yanıtla
  • k K k K:
    bunu amarikanin söylemesi gerekti Irani kafil avlamak icin. 5 1 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    İran ı desteklemeliyiz 1 4 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bildiği bir şey vardır boş konuşan bir adsm değil 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:23:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.