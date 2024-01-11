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Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyasının yankı uyandırması sonrasında dünyada kaybolan çocuklar gündeme geldi. 1999 ve 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocukların akıbeti sorgulanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ''6 Şubat depremlerinde 1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil'' dedi.

11.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 15:36
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi. Göktaş, "1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZDAN BİR TANESİ BİLE KAYIP DEĞİL"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyleyen Göktaş, şunları söyledi: "1.912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı."

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Davadaki gizlilik kararının kaldırılmasının ardından mide bulandıran birçok detay ortaya çıktı. Bununla birlikte deprem gibi afetlerde de kaybolan çocukların akıbeti merak konusu oldu.

Bakan Göktaş\'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Hala kayıp veya cesedi bulunamamış insanların var olduğunu unutmamak gerekiyor... Yanıtla 36 0
  • Harun Tanışık: Hic inandırıcı degil hepiniz yalan söylüyorsunuz Yanıtla 27 4
  • Beşiktaş 1903: Size inanmakmi Allah korusun kul hakkina giremem Yanıtla 0 0

Jeffrey Epstein, Gündem, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil - Son Dakika
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