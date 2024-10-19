Bakan Güler, Endonezya\'da

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Endonezya'ya ulaştı.
Bakan Güler, 17-18 Ekim tarihlerindeki NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katılacak.
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