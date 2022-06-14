Slovenya'da Alp Dağlarını delmekte olan Türk firmaları liderliğindeki konsorsiyum, T7 Tünelini 370 günlük öngörülen kazı süresinin çok daha altında, 266 günde tamamlandığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu törende şunları kaydetti;

Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Slovenya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Bakan Karaismailoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla tünelin kazı tamamlanma törenine katıldı - Son Dakika

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