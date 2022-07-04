Bakan Kirişçi, Türk Tarım İş Forumu'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Türk Tarım İş Forumu'na katıldı.

Bakan Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı organizasyonu çatısı altında ilk defa düzenlediğimiz Türk Tarım İş Forumu ülkelerimize hayırlı olsun. Gerçekleştireceğimiz görüşmelerin hem ülkemiz hem de diğer Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri için faydalı ve verimli olacağına inanıyorum" dedi.