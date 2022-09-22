Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

22.09.2022 17:36
Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'nun açılışı akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i ziyaret ettim. Sağlık İş Forumu'ndan duyduğu memnuniyet bizi mutlu etti. Görüşmede sağlıkta iş birliğimizi daha üst seviyelere taşıyacak proje ve yatırımları ele alma fırsatı buldum" dedi.


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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti Bakan Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katıldı -2 Bakan Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katıldı -2
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, İlham Aliyev, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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