Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'nun açılışı akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i ziyaret ettim. Sağlık İş Forumu'ndan duyduğu memnuniyet bizi mutlu etti. Görüşmede sağlıkta iş birliğimizi daha üst seviyelere taşıyacak proje ve yatırımları ele alma fırsatı buldum" dedi.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, İlham Aliyev, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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