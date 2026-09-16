Bakan Kurum Cenevre'de DTÖ Genel Direktörü ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum Cenevre'de DTÖ Genel Direktörü ile görüştü

Bakan Kurum Cenevre\'de DTÖ Genel Direktörü ile görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi. Görüşmede yeşil dönüşümün küresel ticarete etkileri ve Emisyon Ticaret Sistemi ele alındı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu ve COP31 Başkanlığı Dünya Meteoroloji Örgütü Toplantısı Üst Düzey Oturumu programlarına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Sayın Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldik. Yeşil dönüşümün küresel ticaret üzerindeki etkilerini, sürdürülebilir değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatları ve ağustos ayında uygulamaya aldığımız Emisyon Ticaret Sistemi'ni ele aldık. COP31'de Dünya Ticaret Örgütü ile geliştirebileceğimiz iş birliği alanlarını değerlendirdik. Bu kapsamda, 13 Kasım'da DTÖ iş birliğiyle düzenleyeceğimiz Finans ve Ticaret Günü'nün; iklim, ticaret, finans ve yatırım başlıklarını somut adımlarla buluşturmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Kurum Cenevre'de DTÖ Genel Direktörü ile görüştü - Son Dakika

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