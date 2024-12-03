Bakan Kurum, Filistin Tarım Bakanı ile Gazze\'ye Destek İçin Görüştü

Dünya

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye ile görüştü. Bakan Kurum görüşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soykırıma uğrayan Gazze'de her türlü haktan mahrum bırakılan bir halk var. Maruz kaldıkları soykırım yetmiyormuş gibi İsrail saldırılarında tarım arazileri zarar gören, ekili alanlarının yarısını kaybeden, su kaynakları tahrip edilen, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği büyük darbe alan Gazze'ye; yaralarını sarması için her türlü desteğe hazırız. Filistin Devleti Tarım Bakanı Sayın Rezq Salımıa ile Riyad'da bir araya gelerek yapabileceklerimizi konuştuk. Görüşme sırasında Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'yı da arayarak Filistin'in ihtiyaçlarını istişare ettik, daha sonra bir araya gelme konusunda mutabık kaldık. İyi günde de kötü günde de duruşumuz Filistin'in yanıdır. Öyle olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.