Bakan Prien'den Öğrencilere Toplama Kampı Ziyareti Önerisi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Eğitim Bakanı Karin Prien, empati ve tarih bilinci oluşturmak açısından öğrencilerin Nazi dönemine ait toplama kampı anıtlarını ziyaret etmelerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Federal Eğitim Bakanı Prien, yaptığı açıklamada, toplama kamplarına yapılacak gezilerin kapsamlı bir tarih eğitiminin ayrılmaz parçası olması gerektiğini ifade etti.

"Bu ziyaretler, gençlerin tarihi unutmaması için empati ve tarih bilinci kazandırmak açısından hayati önem taşıyor," diyen Prien, bir toplama kampının gezilmesinin tek başına kişiyi ne anti-faşist ne demokrat yapacağını, bu sebeple eğitimin bireysel hikayelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Prien, Holokost'tan sağ kurtulan Ruth Winkelmann'ın okullarda yaptığı konuşmaları örnek göstererek, gençlerin yaşananları doğrudan tanıklarından dinlemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Prien, ayrıca, öğrencilerin kendi aile geçmişleriyle yüzleşmelerinin ve İsrail, Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen Holokost kurbanlarının yakınlarıyla birebir temas kurmalarının, tarihsel farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti.