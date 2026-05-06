Bakan Uraloğlu Almanya\'da Ulaştırma Forumu\'nda

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere Leipzig şehrine gitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi kapsamında; Leipzig/Almanya'dayız. 'Dayanıklılığın Bedeli: Neden Değer, Neden Zor?' konulu oturumda; ulaştırma altyapılarında dirençliliğin önemi, krizlere karşı güçlü sistemler kurmanın gerekliliği ve sürdürülebilirliğin maliyet–fayda dengesi ele alındı. Belirsizliklerin arttığı bir dünyada; güçlü, esnek ve sürdürülebilir ulaşım ağları inşa etmeyi, geleceğe yapılan en stratejik yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.