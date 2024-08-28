Bakan Uraloğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i ziyaret ettik. Adada hayata geçirilen projeleri inceleyip, yapılacak yeni yatırımların planlanması ile ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz'in kalbi konumundaki 5 asırlık Türk yurdu Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir" dedi.