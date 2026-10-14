Bakan Yumaklı Roma Su Diyaloğu'nda Gazze'de suyun baskı aracı yapılmasına karşı çıktı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Roma Su Diyaloğu'nda Gazze'de suyun baskı aracı yapılmasına karşı çıktı

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Bakan Yumaklı Roma Su Diyaloğu\'nda Gazze\'de suyun baskı aracı yapılmasına karşı çıktı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, FAO'nun Roma'daki merkezinde düzenlenen Roma Su Diyaloğu Programı'na katılarak Türkiye'yi temsil etti. Yumaklı, suyun temel yaşam hakkı olduğunu ve Gazze'de sivillerin suya erişiminin baskı aracı yapılmasına karşı durduklarını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Roma'daki genel merkezinde düzenlenen 'Dünya Gıda Haftası' çerçevesindeki 'Roma Su Diyaloğu Programı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 'Dünya Gıda Forumu-Roma Su Diyaloğu Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Roma Su Diyaloğu'nda ülkemizi temsil ederek küresel su ve gıda güvenliğine dair vizyonumuzu uluslararası kamuoyuyla paylaştık. Su, sadece yönetilmesi gereken stratejik bir doğal kaynak değil; her birey için eşit, adil ve kesintisiz sağlanması gereken en temel yaşam hakkıdır. Özellikle kriz ve çatışma dönemlerinde, başta Gazze olmak üzere masum sivillerin suya ve gıdaya erişiminin bir baskı ve kuşatma aracı olarak kullanılmasına kararlılıkla karşı duruyor; insanlık onurunu savunan küresel ölçekteki insani sorumluluğumuzu yineliyoruz. Türkiye olarak, tecrübemiz ve öncü adımlarımızla suyun ve gıdanın güvenliği için uluslararası platformlarda ses yükseltmeye, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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