Baltık Ülkeleri, Rus Elektrik Sisteminden Ayrıldı - Son Dakika
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Dünya

Baltık Ülkeleri, Rus Elektrik Sisteminden Ayrıldı

Baltık Ülkeleri, Rus Elektrik Sisteminden Ayrıldı

Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya ve Belarus'un ortak elektrik dağıtım sisteminden ayrılarak kendi elektrik sistemlerini bağımsız hale getirdi. Bu ayrılışın bölgesel elektrik fiyatlarını artıracağı ve ekonomik rekabeti olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

08.02.2025 14:49  Güncelleme: 14:50
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LİTVANYA, Letonya ve Estonya, bugün itibariyle Rusya ve Belarus'un ortak elektrik dağıtım sisteminden ayrıldı.

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, elektrik sistemlerini bugün itibarıyla Rusya ve Belarus'un elektrik şebekelerinden ayırdı. Rusya'nın enerji sisteminden ilk ayrılan Baltık ülkesi Litvanya oldu. Litvanya Enerji Bakanı Zygimantas Vaiciunas yaptığı açıklamada,"Uzun zamandır ulaşmak için çabaladığımız hedefe ulaştık. Artık kontrol bizde" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Baltık ülkelerinin Belarus, Rusya, Estonya, Letonya ve Litvanya (BRELL) elektrik sisteminden çıkması, bölgesel elektrik fiyatlarını arttıracak, elektrik şebekelerini daha az güvenilir hale getirecek ve AB'nin ekonomik rekabet gücünü daha da aşındıracak siyasi amaçlı bir harekettir. Başta Baltık Ülkeleri olmak üzere Avrupalı hane halkları ve işletmeler bunun maliyetini üstlenecektir" ifadeleri kullanıldı. Baltık ülkeleri, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rusya ve Belarus ile birlikte ismi katılımcı ülkelerin baş harflerinden oluşan ve 'BRELL' olarak bilinen elektrik sisteminde yer alıyordu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Baltık Ülkeleri, Rus Elektrik Sisteminden Ayrıldı - Son Dakika

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