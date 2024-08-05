Bangladeş Başbakanı protestolar sonucu ülkeyi terk etti

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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonucu Başbakan Şeyh Hasina (76), gece saatlerinde ülkeyi terk etti. Bangladeş Genelkurmay Başkanı General Waqar-uz-Zaman, geçici bir hükümetin kurulacağını duyurdu.

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonucu Başbakan Hasina, görevi bırakarak ülkeyi terk etti. Bangladeş yerel medyası, Hasina'nın kız kardeşiyle birlikte 02.30 sıralarında orduya ait helikoptere binerek Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine gittiğini duyurdu.

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waqar-uz-Zaman, bugün 15.30'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, geçici hükümetin kurulacağını duyurdu. Yerel medya, Waqar-uz-Zaman'ın halktan sağduyulu olmasını ve düzenin sağlanması için uyum göstermesini istediğini belirtti.