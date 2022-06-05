Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı

05.06.2022 12:12

Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong bölgesinde kimyasal dolu konteyner deposunda yaşanan patlama sonucu en az 28 kişi yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamalarda 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'in Dakka şehrinin216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong bölgesinde kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

EN AZ 5 İTFAİYE ERİ ÖLDÜ

Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı. Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı. Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldığı aktarıldı.

YORUMLAR
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Yangında dumandan etkilenenlere kendi maskelerini verdiler Yangında dumandan etkilenenlere kendi maskelerini verdiler Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: AA

Bangladeş, İtfaiye, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı - Son Dakika
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