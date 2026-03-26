Bangladeş'te Otobüs Kazası: 24 Ölü - Son Dakika
26.03.2026 10:29
BANGLADEŞ'te bir yolcu otobüsünün feribota binerken nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Rajbari bölgesindeki Daulatdia terminalinde, içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya gitmek üzere feribota binişi sırasında kontrolden çıkarak Padma Nehri'ne düştü. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin başlattığı ve gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarının ardından otobüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

İtfaiye ve arama kurtarma birimleri tarafından yapılan açıklamada, otobüste ve nehirde gerçekleştirilen aramalarda şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmalarının ise donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Bangladeş, Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

