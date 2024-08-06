Bangladeş\'te Parlamento Feshedildi

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonrası Başbakan Şeyh Hasina'nın görevi bırakmasının ardından parlamento feshedildi.
Bangladeş medyası, parlamentonun Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, ulusal parlamento, ordudan üç komutan, siyasi parti liderleri, sivil toplum temsilcileri ve protestocuların birlikte aldığı kararla feshedildiğini duyurdu.
BAŞBAKAN HASİNA, ÜLKEYİ TERK ETTİ
Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Hasina'nın 5 Ağustos saat 02.30 sıralarında orduya ait helikopterle ülkeyi terk ettiği belirtilmişti. Hasina'nın Hindistan'nın Batı Bengal eyaletine gittiği, yanında kız kardeşinin de bulunduğu aktarılmıştı.
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