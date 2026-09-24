Barış Kurulu, BM Genel Kurulu\'nda Gazze için 2,45 milyar dolarlık planı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu, BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen bir toplantıda 2,45 milyar dolarlık Gazze'nin yeniden inşası planını açıkladı.Bu bağlamdaki ilk fonlar altı ay boyunca 66 programa dağıtılacak ve diğer ihtiyaçların yanı sıra konut, dizel enerji üretimi ve atık bertarafı gibi alanlara yönlendirilecek.Ancak Barış Kurulu yönetimi aynı toplantıda halen önemli miktarda bağışa ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.Taahhüt edilen 18 milyar dolara karşın şu ana kadar sadece 280 milyon doların toplandığı kaydedildi.Yönetim, yeniden inşa için önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 71 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor.Kurul, ayrıca Gazze'deki yeniden inşanın başlangıç tarihi konusunda da bir tarih belirlenemediğini kabul ediyor.İsrail ve Hamas'ın ateşkes konusunda anlaşmasından neredeyse bir yıl sonra süreç tıkanmış durumda.Hamas'ın silahsızlandırılması en önemli anlaşmazlık noktalarından biri.Filistinli grup, Gazze'nin şu anda işgal altında olan %60'lık bölümünden İsrail birliklerinin aşamalı olarak çekilmesi karşılığında silahlarını bırakmayı kabul etti. Ancak İsrail, herhangi bir çekilmeden önce örgütün tamamen silahsızlandırılması gerektiğinde ısrar ediyor.Gazze'deki bu çıkmaz sırasında şiddet olayları da devam ediyor. İsrail neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.Bu bölgedeki 2,1 milyon insanın yaşam koşulları son derece kötü.Gazze Yürütme Kurulu üyesi ve Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze Yeniden İnşa Planı'nın "çeşitli nedenlerden ötürü farklı konularda farklı gecikmelerle karşılaştığını" kabul etti.Yönetim kurulu üyeleri ve paydaşların katıldığı toplantıda, "Bugünkü amacımız, bunu yapmaya gerçekten tamamen kararlı olduğumuzu size göstermekti" dedi.New York'ta kendisine ABD elçisi Steve Witkoff da eşlik etti ve Witkoff, geçen yıl "gerçek bir ilerleme" kaydedildiğini savundu.Witkoff, "Tüm rehineler evlerine döndü. Kusurlu olsa da bir ateşkes var ve hala sürüyor. İnsani yardım çalışmaları tarihi sonuçlar elde etti; acil ihtiyaçları karşılamak ve uzun sürecek iyileşme sürecini desteklemek için milyarlarca dolar bağışlandı ve taahhüt edildi" diye ekledi.

Kurul, fon toplamanın yanı sıra, Gazze'de yapılacak sivil çalışmaların güvenliğinin nasıl sağlanacağı, iç yönetimin nasıl yeniden yapılandırılacağı ve İsrail ile Filistinli yetkililer arasında nasıl uzlaşma bulunacağı gibi önemli zorluklarla da karşı karşıya.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çarşamba günü ayrı bir basın toplantısında, "birçok ülke öne çıkarak mali yardım sözü verdi" ve kurulun "bu konuda daha fazla katılımcı aradığını" söyledi.İsrail-Amerikan Barış Kurulu üyesi Michael Eisenberg, BBC'nin Newshour programına bundan sonraki adımların ne olabileceği konusunda açıklamalarda bulundu."Burası savaş bölgesi olduğu için patlamamış mühimmatın temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca Gazze'nin altında imha edilmesi gereken yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller de var" dedi."Bütün bunlar bittiğinde, Gazzeliler yeniden inşa çalışmalarına başlayabilirler: ister konut, ister daha iyi sağlık hizmetleri, ya da başka şeyler olsun" şeklinde konuştu.

Ağustos ayında, Barış Kurulu'nun Gazze'den sorumlu yüksek temsilcisi Nickolay Mladenov, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarını ve Hamas'ın eylemlerini eleştirdi.Mladenov, Ekim 2025'te varılan ateşkesin bozulmasının bölge için "geri dönüşü olmayan bir nokta" olacağı konusunda uyardı.Barış Kurulu, Donald Trump'ın Eylül 2025'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 20 maddelik Gazze barış planının bir parçası olarak kuruldu.Hamas, Gazze'de tutulan 48 rehinenin tamamını, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar ve Gazze'deki tutukluların serbest bırakılması karşılığında ve Gazze'nin yönetiminin Filistinli teknokratlara devredilmesi fikrine karşılık iade etmeyi kabul etti.Hamas temmuz ayında, İsrail'in "her türlü saldırganlığa" son vermesi ve güçlerini Gazze'den çekmesi şartıyla, silahlarını teslim etmesini öngören bir planı kabul ettiğini açıklamıştı.Ancak bu daha sonra Netanyahu tarafından reddedildi ve Netanyahu, Hamas "gerçekten" silahsızlandırılana kadar ordunun Gazze'de kalacağını söyledi.Barış Kurulu başlangıçta Gazze'ye barış getirmeyi amaçlayan uluslararası bir örgüt olarak düşünülmüştü, ancak daha sonra dünya çapındaki çatışmaları da kapsayacak şekilde genişledi.7 Ekim 2023'te başlayan savaş, Hamas önderliğindeki grupların İsrail'in güneyine düzenlediği ve yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü, 251 kişiyi de rehin aldığı saldırıyla tetiklendi.İsrail, Gazze'de askeri bir harekat başlatarak karşılık verdi ve bölgenin sağlık bakanlığına göre bu harekatta 73.920'den fazla kişi öldürüldü.Birleşmiş Milletler tarafından güvenilir kabul edilen Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana ise İsrail saldırılarında en az 1.408 Filistinli öldürüldü. Bunların 300'den fazlası çocuktu.İsrail ordusu, ateşkesin ardından beş askerinin çatışmalarda öldüğünü ve bir anlaşmalı firma çalışanının da "operasyonel bir kaza" sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.Gazze'de yeniden inşa henüz başlamadı; savaş sırasında yapıların yaklaşık %80'i yıkıldı veya hasar gördü. Geriye 60 milyon tonluk bir moloz yığını kaldı.Birleşmiş Milletler'e göre, 1,9 milyondan fazla insan (bölge nüfusunun yaklaşık %90'ı) yerinden edildi. Birçoğu birden fazla kez yerinden edildi ve bunların 1,2 milyonu şu anda çadırlarda veya derme çatma barınaklarda yaşıyor. Temiz suya ve temizlik hizmetlerine ise sınırlı erişimleri var.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .