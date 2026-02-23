Barış masasını devirecek anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış masasını devirecek anlaşma

Barış masasını devirecek anlaşma
23.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasında yapılacak üçüncü tur nükleer görüşmeler öncesinde Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Tahran ile Moskova arasında yaklaşık 589 milyon dolar değerinde gizli bir savunma anlaşması imzalandığını öne sürdü.

Orta Doğu'da tansiyon, ABD ile İran arasında 26 Şubat 2026'da Cenevre'de yapılacak üçüncü tur nükleer görüşmeler öncesinde yükseldi. İngiliz Financial Times'ın ulaştığı belgelere göre Tahran ile Moskova arasında yaklaşık 589 milyon dolar değerinde gizli bir savunma anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Rusya'nın devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport, İran'a 500 adet "Verba" tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile 2.500 adet "9M336" füzesi sağlayacak. Teslimatların 2027-2029 yılları arasında üç aşamada yapılması planlanıyor. İran Savunma Bakanlığı'nın söz konusu sistemler için resmi başvuruyu geçen temmuz ayında yaptığı bildirildi.

ABD SALDIRILARI VE NÜKLEER TARTIŞMA

Geçen yıl haziran ayında ABD, İran'ın üç ana nükleer tesisini hedef alan saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, tesislerin tamamen yok edildiğini açıklamıştı. Ancak Amerikan istihbaratının ön değerlendirmesi, saldırıların İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmadığını, yalnızca birkaç ay gecikmeye yol açtığını ortaya koydu. İran ise kayıplarını telafi ettiğini ve kapasitesini güçlendirdiğini savundu.

ABD yönetimi, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olmasının nükleer silah üretimine kapı aralayabileceğini belirtiyor. ABD'li yetkili Witkoff, İran'ın "endüstriyel ölçekli bomba malzemesine" bir hafta uzaklıkta olabileceğini öne sürdü. Tahran ise nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlı olduğunu vurguladı.

STRATEJİK ORTAKLIK VE ASKERİ HAZIRLIK

Rusya ile İran arasındaki stratejik iş birliği, resmi bir karşılıklı savunma maddesi içermese de askeri koordinasyon sürüyor. Şubat başında Rus donanmasına ait bir korvet ile İran savaş gemileri Umman Körfezi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

İran, olası bir ABD saldırısına karşı askeri hazırlıklarını artırdı. Batı sınırlarına balistik füzeler, güney kıyılarına ise ABD üslerini ve deniz unsurlarını hedef alabilecek sistemler konuşlandırıldı. Stratejik tatbikatlarda Hürmüz Boğazı'nın geçici kapatılmasına yönelik senaryolar da test edildi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, olası bir saldırı durumunda devreye alınacak acil eylem planının hazırlanması talimatını verdi. Güvenlik kurumları suikast ve saldırı ihtimallerine karşı kriz prosedürlerini belirledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise CBS'ye yaptığı açıklamada, "ABD saldırırsa kendimizi savunmak için her hakkımız var. Bu meşru müdafaa olur" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ MASASI CENEVRE'DE

ABD ile İran, Umman'ın arabuluculuğunda başlatılan dolaylı temasların ardından 6 Şubat'ta Umman'da, 17 Şubat'ta ise Cenevre'de görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. 26 Şubat'ta yapılacak üçüncü tur görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu masada olacak.

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Moskova, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barış masasını devirecek anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:44:58. #7.11#
SON DAKİKA: Barış masasını devirecek anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.