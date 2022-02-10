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Başbakan Johnson'un 'Partygate' skandalıyla ilgili polis 50 kişiyi sorgulayacak - Son Dakika

Başbakan Johnson'un 'Partygate' skandalıyla ilgili polis 50 kişiyi sorgulayacak

10.02.2022 15:56
Başbakan Johnson'un 'Partygate' skandalıyla ilgili polis 50 kişiyi sorgulayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un başbakanlık konutu Downing Street 10 numarada Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek partiye katılmasının basına yansımasıyla İngiliz polisi konuyla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un başbakanlık konutu Downing Street 10 numarada Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek partiye katılmasının basına yansımasıyla İngiliz polisi konuyla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu. 'Partygate' ismiyle anılan ihlalleri soruşturduğunu belirten İngiliz polisi, dün 50 kişiyi sorgulayacaklarını açıkladı.

İngiltere polisi (MET), dün yaptığı açıklamada "Downing Street ve Whitehall'da Kovid-19 düzenlemelerinin ihlal edildiği iddialarını araştıran dedektifler, bu hafta sonuna kadar söz konusu olaylara katıldığına inanılan kişilerin görüşlerini almak için iletişime geçmeye başlayacak" denildi. Polis, Kovid kısıtlamalarının ihlal edildiği 8 farklı olayı soruşturduğunu belirterek dedektiflerin 500'den fazla belge ile 300'den fazla görseli incelediğini ifade etti.

HILLMAN OPERASYONUPolisin 'Hillman Operasyonu' ismini verdiği soruşturmada, Kovid düzenlemelerinin makul bir mazeret olmaksızın ihlal edilmesi tespit edilirse sabit bir ceza bildirimi yapılacağı ayrıca ifade edildi.PARTYGATESkandal, Başbakan Boris Johnson'un Downing Street 10 numarada Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek partiye katıldığını gösteren bir fotoğrafın Daily Mail gazetesi tarafından yayınlanmasından sonra basına yansıdı.

Partygate ismi, ABD'de eski Başkan Nixon'un istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalından esinlenerek İngiliz basını tarafından konuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi muhalefet partiyi gizlice dinletmesi ve devam eden olaylar zincirinin basına yansımasıyla patlak verdi ve Nixon başkanlıktan istifa etti. O günden itibaren politika alanında patlak veren skandalların isminin sonuna 'gate' kelimesi konulmaya başlandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Başbakan Johnson'un 'Partygate' skandalıyla ilgili polis 50 kişiyi sorgulayacak - Son Dakika Dünya


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