Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Sambhal kentinde yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. 6 Temmuz tarihinde evinin önünde oturan yaşlı bir kadın, başıboş bir ineğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, inek önce kadına şiddetle çarptı, ardından havaya fırlatıp yere düşürdü. Saldırgan hayvan, yerdeki kadını bir süre çiğnedikten sonra uzaklaştı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kolunda kırıklar olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sambhal kentinde zaman zaman benzer vakaların yaşandığı, bölge halkının sokaklarda başıboş gezen büyükbaş hayvanlar konusunda endişeli olduğu ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve halk güvenliğini sağlamak adına daha sıkı önlemler alınacağını duyurdu.