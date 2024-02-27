Batı Şeria'daki en büyük Filistin işletmelerinden olan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
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Dünya

Batı Şeria'daki en büyük Filistin işletmelerinden olan fabrikada yangın çıktı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.

27.02.2024 22:34  Güncelleme: 22:39
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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin fabrikayı sardığı yangın kameralara yansırken El Halil Belediye Başkanı acil yardım çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangının fabrika deposunda başladığını ve ardından hızla yakındaki mahallelere yayıldığını ifade etti.

PERSONEL VE EKİPMAN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLEMEDİ

El Halil Belediye Başkanı, yerel itfaiye kuvvetlerinin ekipman ve yetenek eksikliği nedeniyle şu ana kadar yangını kontrol altına alamadığını söyledi. Ayrıca vatandaşlara yangın yerinden uzak durmaları ve araçlarını yangın bölgesine giden yollardan çekmeleri çağrısı yapıldı.

FABRİKA ÇEVRESİNDEKİ MAHALLELER BOŞALTILDI

Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için yakındaki Eriha, Beytüllahim ve Kudüs'ten sivil savunma ekipleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahallelerin boşaltıldığı rapor edildi.

ROYAL INDUSTRİAL TRADİNG FABRİKASI

Fabrika El Halil'deki en büyük Filistin işletmesidir. Fabrikada plastik ürünlerin yanı sıra boru sistemleri ve küçük ev aletleri de üretilmektedir. El Halil şehrinin kuzeyindeki şirket, Filistin ekonomisinin temel taşı olarak kabul ediliyor ve 1000'e yakın kişiye istihdam sağlıyor.

Batı Şeria\'daki en büyük Filistin işletmelerinden olan fabrikada yangın çıktı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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