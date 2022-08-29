Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı - Son Dakika
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Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı

29.08.2022 12:00

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, "Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını vermesi sonrası çıldıran Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, Türk şirketi Baykar ve Bayraktar ailesi hakkında skandal sözlere yer verdi.

Rusya'nın hacker grubu Killnet, Türkiye şirketi Baykar'a yönelik bir tehdit mesajı yayınladı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; Kremlin destekli hacker grubu Killnet, Telegram kanalından yaptıkları açıklamada, Rusya ordusuna Ukrayna saldırılarında kayıp verdiren Bayraktar SİHA'larını üreten Baykar'ı ve şirketin sahibi Bayraktar Ailesi'ni tehdit etti.

TEHDİT MESAJI "RUSYA'YA ASLA SATMAYIZ" AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ

BBC Rusça servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, 'Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını verdi. Kremlin'in desteklediği Hacker grubu Killnet'in tehdit mesajı, bu açıklamaların ardından geldi.

BAYKAR İÇİN SKANDAL SÖZLER

Baykar ile ilgili, "Bayraktar kardeşleri ortadan kaldırmaya ne dersin? Pek çok insan Türkiye'nin kardeş olduğunu ve Rusya'nın pozisyonunu desteklediğini söylüyor. Bizim için Türkiye; Macaristan ve Sırbistan haricinde Ukrayna, Litvanya ve diğer Avrupa ülkeleri gibidir" skandal açıklamasına yer veren Rus grup tepki çekti.

'Ruslara asla SİHA satmayız' sözleri hacker grubunu çıldırttı! Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladılar

UKRAYNA'DA FABRİKA KURULACAĞI HABERLERİ RUSYA'YI KÜPLERE BİNDİRDİ

Daha önce Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji'nin, Ukrayna'da SİHA üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına yönelik haberler üzerine o tesisin meşru hedef olacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, 'Ruslara asla SİHA satmayız' sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı - Son Dakika


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12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
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SON DAKİKA: Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı - Son Dakika
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