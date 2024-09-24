BBC editörü Aled Glynne Davies, gece nehir kenarında tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada nehre düşüp hayatını kaybetti

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65 yaşındaki eski BBC editörü Aled Glynne Davies'in trajik ölümü, Galler'de gerçekleşen bir soruşturmada aydınlatıldı. Davies, Yılbaşı gecesi eşiyle yediği yemekten sonra Cardiff'teki Taff Nehri kıyısında yürüyüşe çıkmış ve bir daha geri dönmemişti.

Soruşturma sonuçlarına göre, Davies nehir kenarında işerken suya düşmüş ve "kuru boğulma" olarak bilinen bir durumla karşı karşıya kalmış. Bu durum, akciğerler su ile dolmadan önce kalp krizine yol açarak ani ölüme neden oluyor.

Davies'in kaybolmasının ardından 400'den fazla kişinin katıldığı büyük bir arama çalışması başlatılmış ve cansız bedeni dört gün sonra nehirde bulunmuştu. Eşi Afryl, kocasının depresyonda olmadığını ve sudan korktuğunu belirterek, olayın bir kaza olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bu trajik olay, alkol tüketiminin ve gece geç saatlerde yalnız dolaşmanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Aynı zamanda, su kenarlarında güvenlik önlemlerinin önemini de vurguluyor.

Davies'in ailesi, onun hayatını kutlamaya ve anısını yaşatmaya odaklanıyor. Bu olay, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın değerini ve hayatın ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatıyor.